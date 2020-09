Kolarov protagonista negativo di Serbia-Turchia: espulso. Ora Inter

Condividi questo articolo

Photo 176691823

Kolarov era impegnato questa sera in Serbia-Turchia, partita valida per la Nations League. Il terzino, che molto probabilmente diventerà un nuovo calciatore dell’Inter, non ha brillato nella sfida di questa sera. Analizziamo la sua prestazione e le prospettive sul mercato

MALE IN NAZIONALE – Aleksandar Kolarov dovrebbe diventare nei prossimi giorni un calciatore dell’Inter. Stasera era impegnato con la sua Nazionale, ma non ha brillato. Il terzino è stato, infatti, espulso al 48esimo per doppia ammonizione. Il laterale ha sbagliato il tempo dell’intervento a inizio ripresa, prendendo in pieno l’avversario: l’arbitro non ha dubbi e lo espelle. Serbia-Turchia termina senza nessuna rete: il match di Nations League finisce 0-0.