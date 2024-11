Kolarov, prima esperienza da allenatore per l’ex Inter! Una Nazionale

Kolarov, ex difensore di Inter, Lazio e Manchester City, inizia una nuova fase della sua carriera nel mondo del calcio, questa volta in panchina.

NUOVA ESPERIENZA – Dopo il recente annuncio, Aleksandar Kolarov sarà infatti il nuovo commissario tecnico della Serbia Under-21, prendendo le redini di una nazionale giovanile ambiziosa e ricca di talenti emergenti. La notizia, riportata da testate locali come Kurir, segna l’esordio dell’ex terzino serbo come allenatore, un passo significativo per chi, fino a poco tempo fa, era protagonista sui campi da gioco. La scelta di Kolarov per guidare la Serbia Under-21 è stata fortemente voluta dal segretario generale della Federcalcio serba, Branko Radujko.

Non più da dirigente! Kolarov “torna” in panchina

IN PATRIA – Per l’ex difensore serbo, questa sarà la prima esperienza in panchina, dopo una breve e poco fortunata parentesi come direttore sportivo del Pisa. Ruolo da cui si è dimesso poco dopo la nomina, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche sulle motivazioni. Ora, con una nuova opportunità, Kolarov ha l’occasione di mettere a frutto la sua lunga esperienza da giocatore per formare e ispirare i giovani talenti serbi. La sua conoscenza del gioco e il suo carisma potranno rappresentare un punto di riferimento per i ragazzi della Serbia Under-21.