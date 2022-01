Kolarov assente nella distinta di Inter-Lazio: ritiro o cessione per lui?

Kolarov non era presente nella distinta ufficiale di Inter-Lazio presentata all’arbitro. Ritiro vicino o possibile cessione in vista?

ASSENTE – Aleksandar Kolarov, alle prese con un fastidio fisico, ieri non era neanche in panchina nel corso di Inter-Lazio – tra l’altro, da ex della sfida -, al suo posto, il giovane difensore della Primavera, Dennis Curatolo. Il serbo in questa stagione con l’Inter ha raccolto appena quarantaquattro minuti di gioco, in Serie A. Considerando il problema fisico (non il primo in stagione), possibile che il difensore stia meditando più che un’esperienza in un’altra squadra (vedi articolo), un possibile ritiro.