Kolarov ancora titolare in Turchia-Serbia: le formazioni ufficiali

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Nessuna sorpresa per Aleksandar Kolarov. Il numero 11 dell’Inter partirà titolare in Turchia-Serbia, nello stesso ruolo che ha in nerazzurro. Ecco le formazioni ufficiali.

SERBIA – Stasera in Turchia la Serbia tenterà di dare una svolta alla propria Nations League. Attualmente sono ultimi (1 punto) nel gruppo 3 della Lega B: davanti proprio la Turchia, a soli 2 punti. Ecco gli undici schierati da Ljubisa Tumbakovic: Dmitrovic; S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov; Lazovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Maksimovic, Ristic; Djuricic, A. Mitrovic.

AVVERSARI – Questa invece la formazione schierata da Senol Gunes: Gunok; Celik, Demiral, Tekdemir, Kaldirim; Tufan, Yokuslu; Under, Calhanoglu, Karaman; Yilmaz.