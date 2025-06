Kohler: «Bisseck prima di Rudiger? Impressionato, ma vedo altro»

Bisseck apprezzato in Germania per quanto fatto all’Inter. I media lo collocano addirittura davanti Rudiger, ma Kohler non è d’accordo. Ecco le parole dell’ex difensore.

IL COMMENTO – Jurgen Kohler, storico difensore della nazionale tedesca ma anche di Juventus e Borussia Dortmund, ha commentato la scelta della rivista tedesca Kicker di porre Yann Aurel Bisseck davanti ad Antonio Rudiger come miglior giocatore tedesco all’estero. Secondo Kohler, Bisseck ha fatto bene, ma il tedesco del Real Madrid rimane il migliore. Ecco cos’ha detto: «Sono d’accordo con la classifica dei tre difensori centrali della categoria internazionale, ma secondo me Antonio Rüdiger è ancora il migliore. Bisseck ha giocato più di 20 partite con l’Inter da gennaio, segnando due gol, ma ha beneficiato degli infortuni del suo rivale nel ruolo Benjamin Pavard. Quando il francese era in forma, Bisseck era in panchina in partite importanti, come i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e la finale contro il Paris Saint-Germain. Quando ha giocato, tuttavia, il ventiquattrenne ha impressionato per il suo atletismo, la sua abilità nei contrasti e una costanza notevole per la sua età». In questa stagione, il tedesco dell’Inter ha anche toppato in diverse occasioni, ad esempio nella penultima contro la Lazio.