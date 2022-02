Klopp: «Mercoledì l’Inter e oggi il Norwich? Mi è piaciuto, ma non tutto»

Klopp ha guidato il Liverpool alla vittoria nel 3-1 contro il Norwich, a nemmeno settantadue ore dalla sfida contro l’Inter (vedi articolo). Il manager tedesco, in conferenza stampa, parla del fatto di aver avuto due impegni ravvicinati.

DOPPIO IMPEGNO – Jurgen Klopp è contento nonostante il poco tempo per recuperare: «La settimana con Inter e subito dopo Norwich City? Mi è piaciuta. Non tutto: per esempio abbiamo viaggiato giovedì e abbiamo rigiocato subito oggi pomeriggio, ma questa è un’opportunità da sfruttare. Non è mai capitato di essere a questo punto della stagione in quattro competizioni, questa è una cosa incredibile. Speriamo che possa continuare, vorrebbe dire che abbiamo tante partite da giocare. Questo per la squadra non è facile ma oggi abbiamo fatto sette cambi, per mettere freschezza. Alla fine siamo riusciti a vincere ed è una cosa splendida».