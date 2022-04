Klopp: «Con l’Inter l’unico KO in Champions League, affrontati grandi club»

Alla vigilia di Liverpool-Villarreal, semifinale di andata di Champions League, Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa citando la sconfitta contro l’Inter negli ottavi di ritorno. Il tecnico tedesco tiene d’occhio il sottomarino giallo

UNA SOLA SCONFITTA − Klopp sul percorso in Champions League del Liverpool col solo KO contro l’Inter: «Non dobbiamo sottovalutare il Villarreal, forse Juventus e Bayern Monaco l’hanno fatto. Quella che stiamo vivendo è una grande stagione, siamo ancora in corsa su tutti i fronti, ma non abbiamo ancora vinto niente. L’unica sconfitta in casa in Champions League è stata contro l’Inter. Ora la nostra concentrazione ora è esclusivamente rivolta al Villarreal, una semifinale di Champions, è incredibile essere qui. Abbiamo affrontato grandi squadre nel nostro percorso».