Klinsmann a tutto tondo: «Uno come me? Dico Thuram. Milan? Inter vince 2-1!»

Jurgen Klinsmann ha espresso il suo pronostico riguardo la sfida di stasera 2 aprile, tra Milan e Inter, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Poi un paragone con Marcus Thuram.

IL RAGIONAMENTO – Jurgen Klinsmann ha rilasciato un’intervista a TMW Radio su vari temi, compresi quelli legati all’Inter. A proposito di quest’ultima compagine, l’ex calciatore nerazzurro ha parlato della sfida di Coppa Italia con il Milan, il cui primo atto andrà in scena stasera alle ore 21. In merito all’incontro serale, il tedesco ha effettuato un pronostico secco, espressione di una convinzione chiara su quello che potrebbe essere l’andamento della gara: «Stasera guarderò il match? Certamente lo farò. Secondo me, l’Inter vincerà con il punteggio di 2-1».

Klinsmann su un paragone ‘tutto in casa Inter’

LA COMPARAZIONE – Klinsmann ha poi proseguito indicando quale calciatore attuale vede più simile a lui: «Mi piace Marcus Thuram. Il francese ogni tanto prende palla e se ne va, esattamente come facevo io».

L’ELOGIO – Klinsmann ha concluso riferendosi agli allenatori per lui top in Italia: «Vedendo da fuori, dico Gasperini dell’Atalanta e Inzaghi dell’Inter. Il primo, per quello che ha fatto con l’Atalanta negli ultimi anni, è favoloso. Il suo è un calcio aggressivo, votato sempre all’attacco».