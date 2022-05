Klinsmann: «Scudetto Inter? Purtroppo temo che il Milan non lo dia via»

Klinsmann tifa ovviamente Inter per il finale di stagione, ma teme che il titolo andrà al Milan. L’ex attaccante nerazzurro ne ha parlato a Dribbling su Rai 2.

SPERANZA – Jurgen Klinsmann valuta il calcio italiano da fuori: «Quando seguo la Serie A ci sono partite bellissime e altre alla vecchia maniera italiana. Però anche lì ci sono state un paio di cose negli ultimi anni che sono belle. Ho visto l’Atalanta, che sta facendo un gran gioco negli ultimi anni: una maniera più moderna, offensiva. Spero che ci saranno in futuro più allenatori in Italia che prendano più rischi. Anche i grandi, penso a Inter, Milan e Juventus, ogni tanto tornano allo stile vecchio: questo mi dà fastidio. Se stai vincendo 1-0 dopo settanta minuti togli un attaccante e metti un difensore per tenere il risultato: così cambia la partita. Chi vincerà lo scudetto? Purtroppo credo che sia il Milan che lo vincerà, perché non lo danno più via».