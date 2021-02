Klinsmann: Â«Lukaku fra i top-5 al mondo! Stile particolare, sia orgogliosoÂ»

Klinsmann: «Lukaku fra i top-5 al mondo! Stile particolare, sia orgoglioso»

Jurgen Klinsmann

Klinsmann ha parlato a ESPN del rendimento di Lukaku nel corso di questa stagione. L’ex attaccante tedesco, ora commentatore negli Stati Uniti, ha celebrato il numero 9 dell’Inter e detto cosa può fare da qui al termine del campionato.

AL TOP! – Jurgen Klinsmann, da ex attaccante, dà un giudizio di assoluto valore su Romelu Lukaku: «Al momento è senza dubbio fra i top-5 attaccanti al mondo. Lui ha uno stile molto particolare: non è così elegante come Robert Lewandowski, per esempio, e anche Zlatan Ibrahimovic ha uno stile differente, però ha un suo stile. Ha grande forza, come si è visto nel gol dove ha servito Lautaro Martinez. Si appoggia su Achraf Hakimi e gli altri compagni, torna a difendere ed è un grande compagno di squadra. Deve essere molto orgoglioso di sé per quanto fatto si nqui in stagione: se dovesse continuare così, dato che siamo solo alla ventiduesima giornata, può segnare ancora altri dieci gol. Questo sarebbe strepitoso».