Klinsmann: «Lukaku da riprendere subito! Arrabbiato quando andò al Chelsea»

Klinsmann promuove il ritorno di Lukaku all’Inter, dopo le voci della serata (vedi articolo). In collegamento con Notte Azzurra su Rai Sport +, l’ex attaccante nerazzurro contesta il passaggio di un anno fa al Chelsea.

ANDATA E RITORNO – Jurgen Klinsmann guarda dalla Germania l’Inter da tifoso e sempre con grande attenzione. A una domanda su chi prenderebbe fra Paulo Dybala e il ritorno di Romelu Lukaku non ha alcun dubbio: «Sicuramente quest’ultimo. Io non ho capito per niente perché è andato al Chelsea, ero anche un po’ arrabbiato devo dire. Sono sempre nerazzurro, sempre molto tifoso dell’Inter. Se c’è la possibilità di riprendere Lukaku subito».