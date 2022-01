Klinsmann: «Io tifoso Inter. Dybala, complicazioni Juventus fanno piacere»

Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell’Inter tra gli anni ’80 e ’90, ha ribadito la sua fede per i colori nerazzurri. Poi ironizza sulla questione Dybala-Juventus e il difficile rinnovo di contratto

CASO DYBALA − Klinsmann sulla Joya con vista sull’Inter: «Guardare dall’esterno queste situazioni è sempre divertente. Posso dire che ogni complicazione che succede dalla Juventus a me fa sorridere perché io sono un tifoso dell’Inter e vorrei sempre vederli in difficoltà. Scherzi a parte, quello che accadrà a Dybala in ogni caso è super interessante perché lui è un top assoluto e il fatto che si continui a parlare di lui non fa altro che complicare i piani della Juventus e probabilmente aiuterà l’Inter a vincere un altro titolo. Poi dove andrà? Io sono convinto che uno come lui vada bene in ogni squadra, perché è un top».

Fonte: Calciomercato.com