Klinsmann: «Inter, che gruppo! Un giocatore mi piace molto»

In vista di Inter-Juventus di questa sera, l’ex attaccante nerazzurro Jurgen Klinsmann ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro, ricordando – nel Matchday Programme in vista della gara – i momenti più belli in squadra.

RETE INDIMENTICABILE – Tra i gol segnati in nerazzurro, Klinsmann ne ha siglato anche uno in un Inter-Juventus terminato 2-1: «Certo che mi ricordo quel gol, è partito tutto dalla rimessa di Zenga poi approfittando di una sponda sono corso via e ho segnato. Più che la marcatura però ricordo il boato di San Siro, è stato fantastico».

GRANDE GRUPPO – Klinsmann ha poi parlato della squadra di Simone Inzaghi, citando un giocatore in particolare: «Questa Inter mi piace, è un gruppo unito che vuole fare bene, si vede che la squadra ha tanta fame e che ci sono buoni giocatori, come Barella, mi piace molto».

RICORDI – Klinsmann ha chiuso poi con i più bei ricordi all’Inter: «Ne ho tanti in campo ma credo che la cosa più preziosa sia quel feeling indimenticabile che c’era tra di noi. Ci sentiamo ancora oggi e ogni anno ci ritroviamo per una cena, abbiamo mantenuto i contatti e sono contentissimo. Anche quando giocavamo facevamo delle cene di squadra e riuscire a rivederci ancora oggi è stupendo, è un pezzo di vita molto prezioso».

Fonte: Inter.it