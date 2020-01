Klinsmann: “L’Inter come l’universitÃ  della vita! In Italia solo ricordi belli”

Klinsmann: “L’Inter come l’università della vita! In Italia solo ricordi belli”

Condividi questo articolo

Jurgen Klinsmann è tornato a parlare della sua esperienza all’Inter dicendo di avere solo ricordi belli e sottolineando come quell’Inter era formata non solo da giocatori tedeschi ma anche da campioni italiani. Di seguito le sue parole nel corso dell’intervista sul quotidiano “TuttoSport”.

ESPERIENZA NERAZZURRA – Jurgen Klinsmann, ex giocatore dell’Inter oggi allenatore dell’Hertha Berlino, nel corso di un’intervista ha parlato della sua esperienza in nerazzurro: «Mi ricordo ancora tutto del mio periodo milanese e sono solo cose belle. Da voi ho imparato che la vita è soprattutto un fatto di incontri e legami: sono nato travolto dal mondo in cui le persone mi trattavano nei miei anni all’Inter. Quando provavo a parlare italiano mi tiravano fuori una parola di bocca e costruivano un’intera frase per me. Avevano una pazienza incredibile. Ho imparato a prendere le persone come sono, in tre anni quello che ho imparato è rimasto dentro di me e da quel momento sono stato capace di andare ovunque. Una specie di università della vita. Si dice sempre che sia stata l’Inter dei tedeschi, ma non dobbiamo che dimenticare la base di quella squadra era italiana: Beppe Bergomi, Nicola Berti, Riccardo Ferri, Aldo Serena e Zenga. Tanti campioni che facevano parte di quel gruppo. E questo era emozionante perché ti sentivi più italiano che straniero. Con loro abbiamo condiviso tanti successi. Penso che più che per i giovani sia importante proprio questa connessione: sentirsi bene con le persone con cui lavori tutti i giorni e fare tutto il possibile per rendere felici i tifosi. Quali partite sentivo di più? Juventus, Milan e Roma. Ma in realtà in tutte le partite volevamo prevalere. Ci dicevamo: dobbiamo vincere perché noi siamo l’Inter!».

Fonte: TuttoSport – Massimo Franchi