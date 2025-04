Klinsmann: «Il derby con l’Inter era incredibile! Ecco cosa cambiai»

In una lunga intervista rilasciata alla radio di TMW, Jurgen Klinsmann, ex stella dell’Inter, ha parlato della parentesi in Italia con la maglia dei nerazzurri.

PASSAGGIO – Jurgen Klinsmann, ex giocatore della Germania e dell’Inter, in un’intervista ai colleghi di TMW Radio, ha commentato il passato con la maglia dell’Inter. Queste le sue parole: «L’arrivo in Italia per me è stato il momento più importante della mia vita. Arrivando dalla Germania, con un’altra cultura, a Milano ho dovuto imparare un altro modo di vivere, di cultura. Ho dovuto capirla, è stato il passo più importante della mia vita il passaggio dallo Stoccarda all’Inter. Gli anni a Milano? Era un calcio romantico. Il derby era incredibile, con gli olandesi ci davamo tante botte. Loro erano in tre al Milan, noi tre tedeschi dall’altro lato. Ma c’erano anche Careca, Maradona. Era il campionato più forte del Mondo. Vivere il derby era qualcosa di incredibile, aveva tanto valore. Trappattoni? L’ho avuto prima all’Inter e poi al Bayern Monaco, un allenatore grandioso. Anche se era difficile per un attaccante giocare con lui».