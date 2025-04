Klinsmann convinto: «Inter favorita sul Bayern Monaco. Un fattore!»

Jurgen Klinsmann ha espresso il suo pronostico sulla sfida tra Bayern Monaco e Inter, indicando i nerazzurri come i favoriti per il successo finale.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter sfiderà il Bayern Monaco nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. A pronunciarsi sull’incontro è stato il doppio ex, Jurgen Klinsmann, che ha così presentato la sfida a Sky Sports DE: «Penso che con la sfortuna di tutti gli infortuni al Bayern Monaco, sarà davvero difficile. L’Inter, negli ultimi sei o otto anni, ha costruito una squadra dotata di tante scelte in ogni posizione, con giocatori di prima categoria. Lo stesso vale anche per il Bayern, ma con tutti gli infortuni che ha sarà estremamente difficile».

Klinsmann su Bayern Monaco-Inter: il pronostico

IL PRONOSTICO – Klinsmann ha poi proseguito indicando la sua visione sul possibile esito dell’incontro. L’ex calciatore tedesco si è così espresso sul punto: «Vorrei dire ai tifosi del Bayern Monaco che, in caso di mancato accesso alla finale da disputare in casa, non dovrebbero rimanere delusi. Possono farcela? Sicuramente, ma l’Inter è un osso duro. Per me, rappresenta la squadra favorita per questo quarto di finale da disputare contro i bavaresi (in semifinale, incontrerebbe una tra Barcellona e Borussia Dortmund, ndr.)».