Klaassen, il DG Ajax: «Giocatore ideale per Inzaghi. Lui mister 1-0»

Davy Klaassen è arrivato all’Inter all’ultimo giorno di mercato prelevandolo a zero dall’Ajax. A parlarne il suo ex dirigente nei lancieri, Kreek

CALCIATORE IDEALE − Il Direttore Generale dell’Ajax, Michel Kreek, su Klaassen: «A 18 anni gli allenatori gli davano responsabilità da veterano. Parlavano con lui anche se era ancora un ragazzino. Perché è un leader dentro, vedrete non faticherà ad inserirsi in Italia. Lui è duttile e ha una grande capacità di adattamento. Si butta benissimo negli spazi, credo sia il calciatore ideale per il gioco di Inzaghi. All’Ajax lo chiamano mister 1-0, perché le partite importanti le sblocca sempre. Si sente la sua presenza. Mi auguro che sarà così anche in Italia. Siamo rimasti un po’ sorpresi dal suo addio, anche perché è successo tutto rapidamente. Ma l’ultimo anno non era stato positivissimo, sia per lui che per il club. Quindi capisco la scelta di voler cambiare. Resterà un simbolo. L’Ajax è e resterà per sempre casa sua». Queste le sue parole a Cronache di Spogliatoio.