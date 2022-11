Kjaer: «Vogliamo vincere lo Scudetto di nuovo! Abbiamo perso due punti»

Kjaer parla con delusione del pareggio del Milan contro la Cremonese. Il danese non nasconde la sua voglia di rivincere lo Scudetto. Ora rossoneri a otto punti dal Napoli

DELUSIONE − Simon Kjaer, su Dazn, si esprime con rammarico dopo il pareggio contro la Cremonese: «Ci sono tante partite in cui non c’è molto tempo per allenarsi, oggi dovevamo vincere senza scuse. Vogliamo stare in alto e vincere lo Scudetto di nuovo. Oggi abbiamo perso due punti. Dopo il Mondiale ci sarà un tour de force pazzesco e lì l’aspetto mentale sarà determinante». Il Milan adesso si trova a meno 8 dal Milan e potrebbe essere accorciata dall’Inter a soli tre punti.