Kjaer non ha dubbi: «In finale spero vinca l’Inter, che gran lavoro!»

Kjaer sorprende i suoi ex tifosi del Milan ed elogia il grande lavoro dell’Inter. L’ex difensore danese, infatti, tiferà per la Beneamata in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain e allo stesso esalta l’operato di tutto il mondo nerazzurro. Cosa che evidentemente al Milan è mancata e anche di parecchio. Le sue parole.

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Intercettato da TeleLombardia, l’ex difensore del Milan Simon Kjaer, andando contro gli stessi suoi ex tifosi, parla in questo modo in vista della finalissima del 31 maggio: «Io spero che Inter vinca la Champions. Perché sarà meglio per il calcio italiano e per tutte le squadre in Italia. Se c’erano Milan e Inter certo speravo che vincesse il Milan».

OTTIMO LAVORO DI TUTTI – Poi Kjaer continua elogiando il grande operato della Beneamata durante questi anni, che l’hanno portata a giocare due finali di Champions negli ultimi tre anni. Ecco cos’ha detto: «Nell’Inter in tanti hanno lavorato bene. Al livello dirigenziale? Guarda i giocatori. Creare un gruppo, un’identità, quella è la cosa fondamentale nel calcio, creare identità nella tua squadra perché tu devi essere sicuro anche nei momenti difficili che tutta la barca vada nella stessa direzione e per me questa la cosa più importante».