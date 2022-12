Kjaer: «Milan, terza sconfitta di fila! Così non va. Ma in lotta per lo scudetto e Supercoppa Italiana»

Il Milan ha appena perso malamente la sua terza partita di fila, quella contro il PSV per 3-0, dopo aver perso anche contro Liverpool (4-1) e Arsenal (2-1). Simon Kjaer su Sky Sport ha lanciato l’allarme, ma è fiducioso in vista della lotta scudetto e la Supercoppa italiana contro l’Inter.

TERZA SCONFITTA DI FILA – Altra brutta sconfitta del Milan in amichevole contro il PSV, dopo aver già perso contro Liverpool e Arsenal. Simon Kjaer dopo la partita su Sky Sport ha lanciato l’allarme, ma è fiducioso per la ripresa del campionato e la sfida in Supercoppa italiana contro l’Inter: «Abbiamo fatto troppi errori tecnici, non è quello che volevamo, però miglioreremo. Ci alleniamo bene, ma abbiamo perso le ultime tre amichevoli. Siamo il Milan! Nel 2023 dobbiamo lottare per tutto, però non è un problema che riguarda la concentrazione. Abbiamo ancora la coppa da giocare e la lotta scudetto, l’anno scorso abbiamo vinto e sono convinto che i tifosi saranno con noi sempre».