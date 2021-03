Kjaer: «Eriksen? Se ha parlato male di me solo uno scherzo»

Eriksen ieri, in un’intervista a TV2 SPORT in Danimarca, ha ironizzato sul suo connazionale Kjaer, dicendo che sia nella squadra sbagliata (vedi articolo). Al difensore del Milan, alla vigilia della partita di Europa League col Manchester United, è stato chiesto un commento.

SCHERZI TRA COMPAGNI – Simon Kjaer e Christian Eriksen condividono la maglia della Danimarca. Dopo le parole del centrocampista dell’Inter arriva la risposta del difensore del Milan: «Cos’ha detto? Non lo so (ride, ndr). Non ho visto che lui aveva detto qualcosa su di me, però se lui ha detto qualcosa di male su di me ha solo fatto uno scherzo. E se ha detto qualcosa di importante lo ringrazio».

Pubblicità