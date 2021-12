Kjaer: «Eriksen? Momenti terribili. L’importante è che lui stia bene»

POST − Le successive gare, come racconta Kjaer non state semplici: «Ci sono sempre molte emozioni coinvolte in quel momento. E ancora di più per quello che era successo a Christian pochi giorni prima contro la Finlandia. Ma non è stata solo la partita contro il Belgio, ma anche le successive partite nazionali sono state molto difficili da affrontare proprio intorno all’inno nazionale. È sempre bello stare in piedi e cantare lì. Per il suo paese – e con il proprio paese. E ha quasi significato ancora di più per me come leader negli ultimi cinque anni. Ma questo è stato difficile, molto difficile».

Fonte: TV 2