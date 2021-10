Kjaer: «Eriksen? Ci mancherà sempre, significa molto per me. I tifosi…»

Kjaer è tornato a parlare del centrocampista dell’Inter Eriksen e del rapporto speciale che li lega ormai da anni. Queste le dichiarazioni a Kanal 5 del difensore del Milan e della Danimarca.

VUOTO DA COLMARE – La Danimarca si è qualificata per il Mondiale in Qatar davanti al proprio pubblico (vedi articolo). Simon Kjaer ha spiegato come la squadra sia cambiata dopo l’episodio capitato al centrocampista dell’Inter Christian Eriksen durante gli Europei: «Quando Christian ha lasciato la squadra in quelle circostanze, ci siamo avvicinati ancora di più. Le persone che dovevano entrare e riempire quel vuoto si sono fatte avanti. Abbiamo provato a sostenerli nel miglior modo possibile e a rendere le condizioni ancora più facili. Christian ci mancherà sempre, ma allo stesso tempo la squadra si è completamente trasformata».

SIGNIFICATO PROFONDO – Al termine del match, Kjaer ha indossato la maglia di Eriksen ricevuta da un fan, dimostrazione di un rapporto tra i due che va oltre il rettangolo di gioco: «Tutto fa parte di qualcosa di più grande. Giocare in nazionale è semplicemente speciale. È solo questo, devi divertirti, perché non sai quando sarà l’ultima volta che succede, di questo abbiamo il miglior esempio in assoluto. Christian significa molto per me. Ho giocato con lui per 10-12 anni in nazionale. Dopo quello che abbiamo passato e il modo in cui la nazione e tutti i fan ci hanno sostenuto, è stato straordinario. Kasper Hjulmand lo dice ogni volta. Le persone all’estero non capiscono bene l’atmosfera, lo fai solo quando torni a casa al Parken. È qualcosa di incredibile ogni volta. Sono profondamente grato per il supporto che riceviamo e facciamo di tutto per restituire qualcosa». Oltre a Kjaer, anche il portiere Kasper Schmeichel aveva dedicato un pensiero al fuoriclasse dell’Inter dopo la partita (vedi dichiarazioni).

Fonte: bold.dk