Kirghizistan-Iran, le formazioni ufficiali: Taremi ancora titolare!

Alle ore 15.00 il fischio d’inizio di Kirghizistan-Iran per la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nelle formazioni ufficiali compare il nome dell’interista Mehdi Taremi.

DI NUOVO – Protagonista, nel bene e nel male, della scorsa sfida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, Mehdi Taremi viene lanciato nuovamente titolare Amir Ghalenoei. Il commissario tecnico, infatti, punta ancora un volta sull’attaccante dell’Inter in attacco, dopo quanto accaduto nel match contro la Corea del Nord. Tre assist nel giro di 45′ lo rendono inamovibile nella formazione titolare dell’Iran, nonostante l’autorete sfortunata e il rigore sbagliato nel secondo tempo. Dunque, secondo sfida consecutiva da titolare per Taremi. E mentre alcuni dei suoi compagni di club stanno già tornando ad Appiano Gentile per lavorare con l’Inter, l’attaccante iraniano è pronto a una nuova sfida con la propria Nazionale. Di seguito il resto delle formazioni ufficiali per Kirghizistan-Iran, partita di qualificazione ai Mondiali del 2026. Per la stessa competizione si prepara a scendere in campo a breve anche Lautaro Martinez.

Kirghizistan-Iran, le formazioni ufficiali: presente Taremi!

KIRGHIZISTAN: Tokotaev; Miščenko, Bekberdinov, Zarypbekov, Kenzhebaev, Kozubaev, Shukurov, Alykulov, Kai, Abdurahmonov, Kojo.

Allenatore: Maksim Lisitsyn.

IRAN: Beiranvand; Nemati, Kanaani, Mohammadi, Hardani, Gholizadeh, Karimi, Ezatolahi, Taremi, Mohebi, Azmoun.

Allenatore: Amir Ghalenoei