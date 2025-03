Kimmich: «Sono contento per Bisseck! Gioca in un top club»

Yann Aurel Bisseck all’età di 24 anni ha ottenuto la sua prima convocazione con la maglia della Germania. Joshua Kimmich, su Sportschau, ha elogiato il percorso del difensore.

DIFFICOLTÀ – La carriera di Yann Aurel Bisseck è qualcosa di difficilmente replicabile. Il difensore sembrava non poter rispettare le aspettative che c’erano su di lui, poi si è rialzato e ora gioca all’Inter come uno dei co-titolari della rosa di Simone Inzaghi. Prima niente è stato facile però, a partire dall’esordio tra i professionisti. Bisseck è sceso in campo con i grandi per la prima volta a 16 anni e ciò ha creato intorno al giocatore pressioni indicibili. Negli anni successivi Bisseck ha lasciato la Germania. È passato dal Portogallo, poi dalla Danimarca con l’Aarhus.ù

Bisseck, arriva l’investitura di Kimmich!

CRESCITA – Il duro lavoro e la fiducia hanno portato Bisseck a tornare nel calcio dei grandi. Da un anno e mezzo veste la maglia dell’Inter, uno dei club più prestigiosi del mondo. Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, ne ha parlato così dopo la notizia della convocazione del difensore con la Germania: «Sono molto contento per Aurel! Abbiamo parlato della Champions League. Ha avuto un percorso particolare e sono felice che sia qui. Sta giocando bene e in maniera costante in un top club come l’Inter»