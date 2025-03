Kimmich-Bayern Monaco, è fatta per il rinnovo: Inter guarda altrove

Joshua Kimmich rinnoverà il suo contratto con il Bayern Monaco, attualmente in scadenza nel 2025, rinunciando a sposare qualsiasi progetto alternativo. Il calciatore era stato precedentemente accostato all’Inter, che ha però altre priorità.

LA NOTIZIA – Joshua Kimmich ha concordato con la dirigenza del Bayern Monaco il prolungamento del contratto in vigore tra le parti. Come riferito da Fabrizio Romano, il calciatore tedesco rinnoverà con i bavaresi fino al 2029, con un annuncio che sarà effettuato nei prossimi giorni. La squadra di Vincent Kompany, della quale Kimmich rappresenta un pilastro fondamentale a centrocampo, affronterà l’Inter ai quarti di finale di Champions League. La prima partita sarà in data 8 aprile all’Allianz Arena, il ritorno a Milano il 16.

Kimmich resta al Bayern Monaco: l’Inter ha altri obiettivi

LA STRATEGIA – In questo scenario, l’Inter si guarda intorno alla ricerca di nuove pedine da inserire nel suo centrocampo per rispondere alle richieste di Simone Inzaghi. Con l’acquisto di Petar Sucic già definito a gennaio, il club nerazzurro sta monitorando ulteriori soluzioni per rinforzare la sua mediana. Samuele Ricci rappresenta uno dei nomi seguiti con maggior interesse dai meneghini per l’estate. Oltre a quello del granata, l’Inter sta osservando con attenzione anche il profilo di Marten Frendrup, molto apprezzato anche dalla Fiorentina.