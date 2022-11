Kim chiede la sostituzione, Napoli in apprensione: le ultime sul difensore

Kim nella sfida tra Repubblica di Corea e Ghana è stato sostituito al 92′ ed è scattato subito l’allarme in casa Napoli che alla ripresa del campionato affronterà l’Inter con due ‘rinforzi’ in più (vedi articolo). Secondo le ultime di Massimo Ugolini, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport, le notizie sono rassicuranti

CONDIZIONI – Kim Min-jae, difensore del Napoli, è stato sostituito al 92′ di Repubblica di Corea-Ghana. Secondo le ultime di Massimo Ugolini, le notizie sulle sue condizioni fisiche sono rassicuranti: «Kim ha chiesto il cambio al 92′ di Corea del Sud-Ghana mandando in agitazione il Napoli e i suoi tifosi. Il difensore era in campo nonostante il problema al polpaccio ma le notizie sono rassicuranti: si tratta solo di un affaticamento muscolare e per questo ha chiesto il cambio. Quindi nessuna ricaduta e nessun problema».