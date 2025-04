Khedira: «Se contro l’Inter sei statico non hai alcuna possibilità!»

Khedira avvisa il Bayern Monaco, che mercoledì affronterà l’Inter nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. L’ex campione tedesco ha poi parlato pure di Thomas Muller.

INTER-BAYERN MONACO – A parlare del grande ritorno dei quarti di finale di Champions League ci ha pensato l’ex Juventus e Real Madrid, nonché campione del Mondo con la Germania nel 2014, Sami Khedira. L’ex centrocampista, incalzato da Kicker, ha parlato in questo modo della sfida del Giuseppe Meazza: «L’Inter è una squadra tosta e per me è una delle favorite per la Champions League, ma non bisogna mai sottovalutare il Bayern Monaco. Per sfondare contro l’Inter, devi tenerli impegnati con incursioni profonde e passaggi rapidi. Devi metterli costantemente sotto pressione e farli muovere. Se riescono a mantenere la loro linea compatta perché giochi in modo statico, non hai alcuna possibilità contro di loro».

MULLER – Allo stesso tempo, Khedira ha elogiato il suo ex compagno in Nazionale, che a fine stagione lascerà il Bayern. Così Khedira sulle abilità di Muller: «Non è mai stato il più veloce, il più elegante e il più tecnico. Ma quando si tratta di anticipare, scegliere percorsi insoliti e creare spazio, Thomas è il migliore che abbia mai visto».