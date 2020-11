Kharja: “Scudetto? Spero vinca l’Inter! Hakimi Ã¨ forte, a volte i compagni…”

Kharja: “Scudetto? Spero vinca l’Inter! Hakimi è forte, a volte i compagni…”

Achraf Hakimi Inter-Milan

Kharja, ex giocatore di Inter e Fiorentina, in un’intervista rilasciata ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” ha parlato anche del suo connazionale Achraf Hakimi.

SU HAKIMI – Kharja parla di Hakimi, giocatore marocchino arrivato nel corso dell’ultima sessione di mercato: «L’ho visto bene anche in Nazionale. Ha fatto gol. Il Marocco ha gestito bene la partita, non è stata particolarmente stancante. Spero che possa fare all’Inter quello per cui i nerazzurri lo hanno preso. È forte. A volte i compagni non lo trovano al momento giusto, devono adattarsi a lui e viceversa».

LOTTA SCUDETTO – Kharja dice la sua anche riguardo la lotta scudetto, con la sorpresa Sassuolo: «La Juventus quest’anno farà fatica. Mi diverte il Sassuolo che è una realtà della Serie A. C’è il Napoli. E poi il Milan di Ibrahimovic che ha vinto campionato dappertutto. Spero vinca l’Inter. Sarà decisiva la seconda parte del campionato».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo