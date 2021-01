KessiÃ©: Â«Oggi importante rialzare la testa dopo sconfitta con l’InterÂ»

Kessié: «Oggi importante rialzare la testa dopo sconfitta con l’Inter»

Condividi questo articolo

Foto 192459837

Franck Kessié, centrocampista del Milan che oggi ha deciso la sfida di Bologna con un gol da calcio di rigore (vedi articolo), ha parlato a “Sky Sport” nel postpartita della lotta Scudetto e della ripresa dopo le sconfitte contro Atalanta e Inter.

RIPRESA – Franck Kessié sembra essere parecchio chiaro sulla partita di oggi e sulla lotta Scudetto: «Non credevo avessimo avuto un calo, ma la stagione è così. Si può vincere e si può perdere. Abbiamo perso due partite, ma oggi abbiamo rialzato subito la testa ed era la cosa più importante. Oggi contavano solo i tre punti. Secondo me per la corsa allo Scudetto sono tutte pericolose, la Juventus, l’Inter, l’Atalanta e anche la Roma. Sono tutte in lotta, noi dobbiamo andare più forte di loro. Pensiamo alle nostre partite, pensiamo una gara alla volta e non pensiamo agli altri, altrimenti ci mettiamo pressione negativa addosso. Alla fine vedremo cosa succederà».