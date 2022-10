Kessié: «Eravamo giù dopo l’Inter ma ora siamo nuovamente in fiducia»

Kessié è ritornato a parlare della gara contro l’Inter in Champions League. Doppio confronto a favore dei nerazzurri sia a Milano che a Barcellona. L’ivoriano non nasconde l’amarezza provata dalla squadra

FIDUCIA − L’ex Milan, oggi al Barcellona, Franck Kessié si esprime in merito alle ultime gare del Barcellona. In mezzo anche quella contro l’Inter. Le sue parole: «La squadra ci era rimasta molto male, soprattutto dopo quello che era successo in Champions League contro l’Inter. Ma abbiamo ritrovato carattere e ora siamo nuovamente sulla strada giusta. Mister Xavi e il suo staff sono riusciti a ridare fiducia, perché preparano molto bene le partite».