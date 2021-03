Kessié, centrocampista del Milan, ha giocato nella sconfitta per 0-1 contro il Manchester United che ha buttato fuori i rossoneri dall’Europa League (vedi articolo). Intervistato da Sky Sport ha ammesso come ora si pensi solo a entrare fra le prime quattro: un segnale di come stiano mollando la rincorsa all’Inter.

ALTRO CHE RINCORSA – Il Milan è a -9 dall’Inter con lo scontro diretto a favore dei nerazzurri. Franck Kessié, abbandonata l’Europa League, ritiene che i rossoneri debbano pensare solo a entrare fra le prime quattro, più che vincere la Serie A: «Questo era dall’inizio della stagione il nostro obiettivo. È ancora il nostro obiettivo: arrivare in Champions League. Solo questo dobbiamo fare».