Kessié, Agresti: «Il Barcellona vuole cederlo! Inter, sarebbe un paradosso»

Kessié rimane in uscita dal Barcellona, l’Inter c’è e vorrebbe riportarlo a Milano. Ne parla Agresti, il quale parla anche di paradossalità in caso di arrivo in nerazzurro

OPPORTUNITÀ − Stefano Agresti, su Radio Radio, ha aggiornato sulla situazione Franck Kessié: «L’Inter non avendo disponibilità economica cerca di arrangiarsi. Lo ha fatto anche negli ultimi mercati con risultati buoni. Hanno preso Lukaku in prestito, Dzeko e Mkhitaryan a zero, Acerbi stessa cosa. Kessié è un’opportunità, il Barcellona vuole darlo via. Potrebbe prenderlo in prestito con obbligo di riscatto, si sta valutando con grande attenzione e il giocatore tornerebbe volentieri a Milano. L’Inter così si ritroverebbe con due terzi del centrocampo del Milan. Paradossale!».