Kempes: “Lautaro Martinez, treno passa una volta sola! Se resta all’Inter…”

Kempes – ex calciatore argentino del Valencia -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, dà un consiglio al connazionale Lautaro Martinez sul prosieguo della sua carriera. Ammesso che l’Inter sia altrettanto d’accordo

DESTINAZIONE BARCELLONA – Per Mario Kempes l’attuale numero 10 nerazzurro è destinato a svoltare la propria carriera altrove: «Lautaro Martinez da un paio di anni a questa parte ha dimostrato essere un gran numero 9. Lo ha fatto vedere nell’Inter e in Argentina. Io credo che il treno passi una sola volta. E al di là del fatto che l’Inter sia una grande squadra riconosciuta a livello mondiale, il Barcellona è totalmente differente. Giocare con Lionel Messi sarebbe fantastico. Se resta ancora nell’Inter potrebbe essere una buona cosa per continuare a fare esperienza. Però se vuole andare al Barcellona e l’Inter è disposta a farlo partire per una bella cifra…». Questo il consiglio di Kempes, che vede Lautaro Martinez un po’ più lontano dall’Italia.

Fonte: Tutto Mercato Web – Lorenzo Marucci