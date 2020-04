Kempes: “Lautaro Martinez? Lo vedo bene al Barcellona. Suarez…”

Mario Kempes, ex calciatore, intervenuto sulle frequenze della radio Cadena Ser de Córdoba, ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter finito nel mirino del Barcellona. Secondo l’ex attaccante argentino Lautaro sarebbe il perfetto partner di Luis Suarez.

IMPORTANTE – Mario Kempes è convinto che, Lautaro Martinez, possa essere un ottimo acquisto per il Barcellona: «Da tempo non si gioca a calcio, ma c’è sempre un tema importante. A me sembra logico che la stampa parli di trasferimenti e in particolare di quello di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona. Bisogna vedere, a oggi non ci sono altre notizie nel mondo dello sport e credo che questa sia una importante. Ritengo che Lautaro Martinez si troverebbe molto bene al Barcellona, al quale andrebbe molto bene un acquisto del genere. Luis Suarez continua a essere un giocatore importantissimo, però un giocatore come lui potrebbe stargli accanto. Il Barcellona gioca sempre un 4-3-3, con Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. Penso che per prendere Lautaro Martinez debba tagliare alcuni giocatori, anche perché a oggi non ha certo i soldi del passato. La situazione a Barcellona è abbastanza complicata, Lautaro Martinez gli costerebbe una fortuna perché la clausola è da centoundici milioni di euro. Non so se abbia i fondi disponibili per affrontare un acquisto così. Nazionale? Lautaro Martinez può essere un grande giocatore per l’Argentina. Sta facendo molti gol in un campionato importante come quello italiano. Vediamo cosa deciderà Lionel Scaloni, perché con Lionel Messi è una nazionale e senza bisogna capire come si comportano i giocatori».