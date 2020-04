Keita: “Tifavo Inter da bambino, periodo intenso. Ora la strada Ã¨ giusta”

Keita: “Tifavo Inter da bambino, periodo intenso. Ora la strada è giusta”

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” ha intervistato Keita Balde. L’attaccante ha parlato del campionato di Inter e Lazio, entrambe sue ex squadre.

STRADA GIUSTA – «Inter e Lazio in questa stagione? Le vedevo bene entrambe, soprattutto la Lazio. Mi sembrava fortissima, peccato che si sia fermato tutto. È un club dove sono stato tanti anni, ce l’ho nel cuore. L’inter era la squadra che tifavo da bambino, ho vissuto un periodo più breve ma molto intenso, ho segnato il gol che l’ha portata in Champions. Ora sono all’inizio di un cammino lungo. Non si può pensare che con l’arrivo di Conte si sistemi tutto subito. Ci vuole tempo, ma la strada è quella giusta».

Fonte: Filippo Maria Ricci – La Gazzetta dello Sport