Kehrer azzarda: «L’Inter difende da italiana, ma il PSG ce la farà»

L’ex PSG Kehrer azzarda sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. A detta sua, i parigini potranno vincere la coppa contro i nerazzurri. Questo il suo commento in Francia.

EX FIDUCIOSO – Thilo Kehrer, oggi difensore del Monaco ma ex giocatore del PSG, ha parlato a RMC Sport riferendosi alla prossima finale di Champions League che vedrà in campo i parigini sfidare l’Inter a Monaco di Baviera. Il difensore tedesco pone estrema fiducia sulla squadra allenata da Luis Enrique. Queste le sue parole: «Naturalmente tifo per il PSG. L’Inter è una squadra molto fisica, molto forte in difesa e organizzazione. Difendono come una squadra italiana. Hanno pericoli sulle fasce, sui calci piazzati, dovremo essere pazienti, concentrati e forti. Sono fiducioso che ce la faranno». L’Inter ha incontrato in questa edizione della Champions Kehrer, battendolo a San Siro in un match a senso unico, stravinto dai nerazzurri 3-0 con tripletta di capitan Lautaro Martinez. Insomma, il tedesco conosce molto bene la squadra di Simone Inzaghi. Tuttavia, pone tanta fiducia sul PSG. L’appuntamento è ovviamente rinviato al 31 maggio, quando le due squadre si affronteranno all’Allianz Arena. A tal proposito, ieri, la Uefa ha anche designato il direttore di gara che dirigerà il match.