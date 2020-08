Keane: “Il Siviglia ha bloccato l’Inter nonostante il vantaggio psicologico”

Condividi questo articolo

Robbie Keane, ex attaccante irlandese con un passato all’Inter, dopo la sconfitta dei nerazzurri in finale di Europa League contro il Siviglia in collegamento con gli studi di beIN Sports ha detto la sua riguardo la partita.

MERITI SIVIGLIA – Robbie Keane si complimenta con il Siviglia per aver mantenuto alta la concentrazione nonostante lo svantaggio, soprattutto psicologico: «Il Siviglia ha bloccato il gioco dell’Inter e Lopetegui ha fatto dei cambi davvero importanti e intelligenti. Gli ultimi quindici minuti sono stati decisivi. L’Inter inizialmente ha avuto un vantaggio psicologico di andare subito in vantaggio ma è merito dell’allenatore se il Siviglia ha mantenuto alta la concentrazione e hanno meritato di vincere».