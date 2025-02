Kean ha riportato un trauma cranico in Verona-Fiorentina. La situazione!

Moise Kean ha avuto una botta al sopracciglio in Verona-Fiorentina, è rientrato in campo con il turbante e si poi accasciato a terra da solo. Il calciatore italiano è stato poi trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

IL PUNTO – Moise Kean è stato protagonista di un episodio che ha preoccupato inizialmente i compagni della Fiorentina e gli avversari del Verona nella sfida tra le due compagini. Il calciatore italiano, colpito al sopracciglio, è tornato in campo con il turbante per poi accasciarsi a terra e uscire in barella. L’attaccante della Fiorentina è stato successivamente trasportato in ospedale, dove si è svolto un esame più approfondito della sua situazione. I viola hanno comunicato, negli ultimi minuti, che il proprio calciatore ha riportato un trauma cranico a seguito di uno scontro di gioco contro gli scaligeri.

Kean, importanza centrale per la Fiorentina

ESEMPIO CHIARO – La rilevanza di Kean per la Fiorentina è difficile da spiegare in termini sostanziali. Senza il proprio punto di riferimento, la viola non è la stessa. Nessuno mostra la sua capacità in termini di finalizzazione e supporto alla costruzione del gioco offensivo della propria squadra. Kean, infatti, non è solo un centravanti molto prolifico, ma anche un elemento importante per le più generali dinamiche offensive dei gigliati. A dimostrarlo è stata la scarsa produzione offensiva della Fiorentina contro il Verona, con l’1-0 finale degli scaligeri maturato dopo una seconda frazione priva di spunti offensivi da parte degli ospiti.