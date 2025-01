Kean ancora a segno, ma non basta! Il Torino in 10 riprende la Fiorentina

Kean ancora in gol con la Fiorentina, ma non basta per ritrovare la vittoria. Il Torino in inferiorità numerica trova il gol del pareggio.

SENZA VITTORIA – Finisce 1-1 Fiorentina-Torino, lunch match della ventunesima giornata di Serie A. I granata restano in 10 dopo 33′ per il doppio giallo rifilato a Dembele e i viola ne approfittano subito trovando il vantaggio col solito Kean. Nella ripresa però la squadra di casa si perde, non riesce più a rendersi pericolosa e al 70′ viene raggiunta da Gineitis, che sfrutta un clamoroso pasticcio difensivo avversario. Vanoli strappa il quarto pareggio di fila, Palladino continua a litigare con la vittoria, che manca ormai da inizio dicembre, e viene agganciato al sesto posto dal Bologna.