Kayode: «Fiorentina-Inter partita meravigliosa. Non vediamo l’ora»

Uno dei giocatori più importanti della Fiorentina, Micheal Kayode, si è esposto sul sito ufficiale del club sulla partita che li aspetta contro l’Inter. Un elogio anche al gruppo.

FACCIA A FACCIA – Domenica alle 18 la Fiorentina affronterà l’Inter in campionato, Micheal Kayode è entusiasta del momento viola: «La Fiorentina fa divertire in Europa ed in campionato. Una bellissima squadra, nessuno se lo aspettava ma io ero convinto perché siamo un gruppo unito e fantastico. Abbiamo sempre lavorato anche quando le cose non andavano benissimo, meritiamo di stare a questo punto. L’Inter al Franchi questa domenica? Sarà una bellissima sfida, non vediamo l’ora di giocare contro i nerazzurri. Sarà una partita meravigliosa, ora abbiamo finito questa partita e da domani inizieremo a lavorare per l’Inter»