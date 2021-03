Karnezis: «Inter ha un vantaggio per lo scudetto. Ma anche Conte sbaglia»

Orestis Karnezis, ex portiere del Napoli oggi al Lille, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”, parlando anche di lotta scudetto e delle prospettive dell’Inter

PRONOSTICO – Un passato tra Udinese e Napoli, in serie A, ma anche Granada e Watford nel suo curriculum. Orestis Karnezis oggi difende i pali del Lille, in Francia, e, tra le altre cose, è intervenuto in diretta su “Radio Kiss Kiss” parlando anche di lotta scudetto: «L’Inter ha un vantaggio in questo momento, però ci sono ancora alcune partite che sono rimaste e tutti possono sbagliare. Credo che lo scudetto sarà vinto da chi farà meno errori».

Fonte: Kisskissnapoli.it – Marcello Calvano