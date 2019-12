Karagounis: “Inter, che ricordi. Resto tifoso! Questa è la strada giusta”

Giorgos Karagounis, ex giocatore greco dell’Inter, intervistato ai microfoni di “Inter TV” ha detto la sua riguardo l’incontro con i suoi ex compagni e dirigenti, nel corso della serata di Natale, e sul momento attuale dei nerazzurri.

SEMPRE TIFOSO – Giorgos Karagounis ricorda dolcemente la sua esperienza all’Inter, dice di seguire ancora la squadra: «Bei ricordi. Grande società, un piacere ritrovare gli ex compagni. Tifo inter anche in Grecia. Speriamo che quest’anno possiamo toglierci qualche soddisfazione e penso che questa è la strada giusta per vincere qualcosa di importante».