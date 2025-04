Kane sul calendario: «Il Borussia Dortmund in mezzo alla Champions League…»

Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato per il canale ufficiale della Bundesliga in riferimento allo scontro con il Borussia Dortmund. C’è una piccola lamentela sul calendario e sulla sfida con l’Inter.

CALENDARIO – Così come l’Inter, anche il Bayern Monaco deve giocare in questo weekend in campionato. La squadra tedesca rischia grosso perché ha il Klassiker all’Allianz Arena contro il Borussia Dortmund. In caso di sconfitta la seconda Bayer Leverkusen potrebbe salire a -3 dal primo posto. Harry Kane è stato protagonista in negativo nella gara d’andata contro l’Inter di martedì scorso. Lo stesso Kane, a poche ore dal prossimo match, si è un po’ lamentato del calendario per la sua squadra negli ultimi giorni: «Essendo in casa all’Allianz, dobbiamo cercare di sfruttare questa situazione. Come ogni altra partita, ci prepareremo bene. Ovviamente, anche questa è in mezzo a due grandi partite di Champions League, ma vale lo stesso per loro. Quindi, ancora una volta, dobbiamo continuare così e scendere in campo come abbiamo fatto in ogni altra partita: cercare di dominare, giocare ad alta intensità e, alla fine, cercare di essere troppo forti per gli avversari. Questo non cambierà contro di loro. Sappiamo che sarà dura, ma dobbiamo scendere in campo senza paura».