Kane sfacciato: «Inter, possiamo battere chiunque! Finale in casa uno stimolo»

Kane dopo la vittoria sofferta del Bayern Monaco contro il St. Pauli, in un’intervista realizzata su Sky Sport ha parlato della partita di Champions League con l’Inter. L’attaccante inglese è sicuro riguardo la forza della sua squadra e si sbilancia.

EUROAVVERSARI – Harry Kane non è per nulla scaramantico, pur considerando la forza dell’Inter, è sicuro riguardo la forza del Bayern Monaco e vuole raggiungere a tutti i costi la finale di Champions League: «Ci aspettano due partite difficili contro l’Inter. Dobbiamo solamente concentrarci su noi stessi. Possiamo battere tutte le migliori squadre d’Europa e dobbiamo dimostrarlo. Abbiamo giocato una grande partita contro il Leverkusen in Champions e dobbiamo affrontare l’Inter con la stessa mentalità per cercare di ottenere la semifinale. Giocare la finale in casa ci dà una motivazione in più».