Kane pensa a Eriksen: «È un peccato non possa giocare. Tributo per lui»

AMICI – Harry Kane è pronto per Inghilterra-Danimarca, sfida che andrà in scena stasera alle ore 21.00 e dalla quale verrà fuori la seconda finalista di Euro 2020 dopo l’Italia. Il capitano inglese dedica un pensiero a Christian Eriksen: «Io e Christian siamo grandi amici, mi dispiace non vederlo in campo. Gli è successa una cosa terribile e quello che conta adesso è che stia bene e stia recuperando. Sono sicuro che tiferà più per la Danimarca che per me, questo è scontato. Abbiamo organizzato un tributo nei suoi confronti per dimostrare il sostegno di tutti qui in Inghilterra, è un peccato che non possa giocare questa partita con la sua squadra».