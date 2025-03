Kane: «Inter tra le migliori, sarà dura a San Siro! Ma sogno la finale»

Kane dopo aver passato gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen, in un’intervista realizzata da Sky Sport parla del prossimo avversario agli ottavi, cioè l’Inter.

PROSSIMI AVVERSARI – Harry Kane elogia l’Inter, prossima avversaria del Bayern Monaco ai quarti di finale in Champions League. Il centravanti inglese sottolinea gli aspetti positivi dei nerazzurri e inserisce la squadra allenata da Simone Inzaghi tra le migliori. Queste le sue dichiarazioni in vista del doppio confronto: «Sarà dura, sono in testa al loro campionato. Giocano un buon calcio, difendono bene e sicuramente sarà dura specialmente a San Siro nella partita di ritorno. Però siamo ai quarti di finale, bisogna affrontare le squadre migliori e l’Inter è una di queste! La finale è il sogno, però poterlo giocare in casa è bello per tutti, pensiamo passo per passo».