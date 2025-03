Kane: «Inter tosta, ma il Bayern Monaco può vincere contro chiunque»

Autore di un gol e un assist nel match di Bundesliga contro il St. Pauli, Harry Kane commenta la prestazione del Bayern Monaco. Il focus dell’attaccante, però, è già sulla doppia sfida di Champions League contro l’Inter.

LA PRESTAZIONE – Harry Kane, intervistato da Sky Sport al termine di Bayern Monaco-St. Pauli, dichiara: «È stata una partita difficile, a questo livello della stagione è sempre complicato sia con le squadre in testa che con quelle in fondo alla classifica del campionato. Abbiamo controllato molto bene, nel secondo tempo con più intensità. Avremmo potuto fare anche quattro o cinque gol secondo me. Alla fine è stata una partita anche un po’ nervosa, il St. Pauli ha tenuto e giocato bene».

Kane lancia la sfida all’Inter: le motivazioni per il doppio scontro di Champions League

CONCENTRAZIONE EUROPEA – Harry Kane, poi, sposta la sua attenzione sui quarti di finale di Champions League: «È una motivazione extra giocare la finale di Champions League in casa ma abbiamo due partite toste davanti a noi contro l’Inter. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, se giochiamo da Bayern Monaco possiamo vincere contro chiunque in Europa. Lo abbiamo dimostrato contro il Leverkusen, dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità contro l’Inter e cercare di arrivare in semifinale».