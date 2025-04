Kane: «Inter? La finale a Monaco sarà fonte di motivazione per noi»

Kane prova ad avvertire l’Inter in vista della partita di questa sera a Milano. L’attaccante del Bayern Monaco vuole la finale di Champions League in casa.

CREARE PROBLEMI – Su Prime Video, oltre a Simone Inzaghi ed Henrikh Mkhitaryan, ha parlato pure Harry Kane. Le sue parole sulla sfida tra Inter e Bayern Monaco: «Sappiamo che sarà una partita difficile, dopo aver perso l’andata sappiamo che dovremo riuscire a ribaltare il risultato dell’andata. Sappiamo quanto l’Inter sia forte e qui, davanti al loro pubblico, vorranno sicuramente metterci ulteriore pressione e provare a passare in vantaggio. Credo che, comunque, dobbiamo rimanere positivi dopo la gara d’andata visto che siamo riusciti a creargli diversi problemi».

FONTE DI MOTIVAZIONE – Poi Kane sulla finale in casa: «È una grande partita, siamo nella fase ad eliminazione diretta della Champions League ed quello che conta. È una grande stagione, sia a livello di squadra che per me a livello individuale, sia qui che in Bundesliga. Questo è un ulteriore step da superare, l’anno scorso siamo stati ad un passo dal raggiungere la finale di Champions League a Wembley, ovviamente, la finale di quest’anno a Monaco deve essere un’ulteriore fonte di motivazione per noi. Giochiamo per raggiungere questi obiettivi, è questo che ci impegniamo duramente tutto l’anno. Ora dobbiamo solo pensare a giocarcela».