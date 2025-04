Kane stuzzica: «Hanno festeggiato come se fossero passati. Tutto in gioco!»

Harry Kane, protagonista in negativo della partita tra Bayern Monaco e Inter, ha rilasciato una lunga intervista nel post-partita su SkySportDe. L’attaccante ha stuzzicato i nerazzurri.

MESSAGGIO – Harry Kane non si arrende in vista della prossima partita tra Bayern Monaco e Inter. L’attaccante poi manda un messaggio ai giocatori nerazzurri: «Devi sopportare gli alti e bassi, è quello che è. La cosa buona è che ho tutte le possibilità, questa è una cosa positiva. piamo cosa dobbiamo fare ora. Non succede molto spesso, ma questa è la vita di un attaccante. Dobbiamo arrivare lì e vincere la partita. Questo è ciò che intendiamo fare. Affronto la partita di sabato contro il Dortmund con la stessa fiducia e la speranza di poter segnare di nuovo». Tornando sulla Champions League Kane ha detto: «Possiamo portare con noi molti aspetti positivi. Potrebbe sembrare simile a Milano, non ci aspettiamo che cambino molto. Hanno alcuni grandi giocatori individuali di cui dobbiamo diffidare. Ma nel complesso, penso che questa partita possa darci molta fiducia oggi. Dobbiamo sempre credere di poter cambiare le cose. Penso che ci sia stato abbastanza da vedere nella partita di oggi, una prova sufficiente che siamo una squadra pericolosa contro qualsiasi avversario. Alla fine, hanno festeggiato come se fossero già passati… Ma tutto è ancora in gioco»